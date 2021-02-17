Водителям с коронавирусом могут запретить управлять автомобилем

17.02.2021, 10:24, Разное

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Переболевшим коронавирусом водителям могут запретить использовать автомобиль. Связано это не только с ухудшившимся здоровьем, но и предотвращением дальнейшего заражения.

Ранее водителей уже просили ограничить количество рейсов. Правительство некоторых стран призывало их оставаться по возможности дома, совершая поездки лишь в экстренных случаях, а не для удовольствия или развлекательных целей.

Однако было проведено исследование со 129 зараженными коронавирусом водителями. Оказалось, что у них значительно ухудшилось зрение и наблюдались спазмы глазных мышц. Из-за этого переболевших COVID-19 водителей могут лишить возможности использовать автотранспорт.

Также исследователи отметили, что в случае поломки автомобиля водителю придется взаимодействовать с сотрудниками аварийной компании. А это значительно повышает риски распространения инфекции. Кроме того, в случае автоаварии водителю может потребоваться помощь, хотя в ней сейчас нуждаются зараженные люди.

Источник: regnum.ru