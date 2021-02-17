Психологи объяснили, как можно оценить искренность собеседника

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17.02.2021, 10:24, Разное
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Психологи из Франции рассказали, посредством каких критериев оценить искренность собеседника. По их словам, те люди, которые делают короткую паузу в ходе беседы, могут быть восприняты лжецами.
Оценка искренность человека входит в социальное взаимодействие. Исследование демонстрирует, что важным показателем, на основе которого можно сделать выводы о правдивости, является скорость реакции.

Авторы научной работы провели ряд экспериментов, где приняли участие более 7,5 тысячи человек. Испытуемым необходимо было оценить, как люди отвечают на один из поставленных вопросов. Результаты оценивались по аудиофрагментам или же видеороликам. В каждом конкретном случае было разным время ответов, иногда присутствовала задержка в 10 секунд. Искренность собеседников оценивалась по предложенной учеными шкале.

Длительные ответы во всех 14 экспериментов оценивались как менее искреннее. О нечестности также можно было говорить после паузы в две секунды, эффект значительно усиливался, если проходило пять секунд.

Психологи считают, что полученная информация можно быть широко использована во многих сферах, в том числе, в ходе судебных процессов или же при проведении собеседования.

Источник: rg.ru



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