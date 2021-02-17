Диета Киркорова помогла Даве сбросить больше 10 килограммов

17.02.2021, 10:24, Разное

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Уникальная диета Филиппа Киркорова помогла популярному рэперу и блогеру Даве сбросить десять килограммов. Артист худеет на глазах, поскольку постоянно находится на тренировках, проходящих в рамках проекта «Танцы со звездами».

Дава не раз говорил, что имеет склонность к полноте. На момент начала проекта «Танцы со звездами» бывший избранник Ольги Бузовой весил более ста килограммов. Несмотря на то, что артист имеет танцевальный опыт, некоторые элементы ему выполнять тяжело из-за большой массы тела.

Филипп Киркоров посоветовал Давиду Манукяну придерживаться специальной интервальной диеты. Сам же король отечественной эстрады уже два года соблюдает особый распорядок питания, отказывая себе в кока-коле и мучных изделиях. Правила диеты являются простыми: можно употреблять практически любые продукты, но перерыв между приемами пищи должен составлять 16 часов. Киркоров не ест позже шести часов вечера, а начинает принимать пищу только в полдень следующего дня. Этого времени организму хватает, чтобы полностью очиститься. Правил интервальной диеты придерживаются Анна Седокова, Юлия Меньшова, Екатерина Анрдеева, Дженифер Энистон.