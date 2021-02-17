 

Первые кроссоверы Renault Kiger передадут покупателям 15 февраля

17.02.2021, 10:22, Новости дня
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Французский автомобильный гигант Renault объявил о начале приема заказов на новую модель крооссовера Renault Kiger.

Данная модель построена на недорогой архитектуре CMF-A+. Кроме того, под капотом модели установили 1-литровый бензиновый агрегат с мощностью 72 л.с. Покупателям будет предложена более мощная версия с отдачей 100 л.с. Уже в стандартной комплектации Renault Kiger оснащается ABS, кондиционером, системой курсовой устойчивости, а также мультимедийными опциями.

Вместе с тем модель также поступит на рынок в улучшенной модификации с виртуальной приборной панелью, а также с крупным экраном мультимедийного комплекса. Серийный выпуск кроссовера наладили на территории Индии, где и начнутся первые продажи французского паркетника.



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