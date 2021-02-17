Рассекречены шпионские фото нового Mercedes G-Class 4×4 Squared

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17.02.2021, 10:22, Новости дня
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Прототип Mercedes G-Class 4×4 Squared на высокой подвеске удалось рассмотреть во время тестовых испытаний на заснеженной трассе.

Несмотря на то, что производитель сохранил плотную защитную пленку, однако эксперты оценили модель на высокой степени готовности к официальному выходу на рынок. Предполагается, что внедорожник Mercedes G-Class 4×4 Squared обладает расширенными опциями, которые отсутствовали в предшествующем поколении. Кроме того, прототип новинки имеет уникальный цвет кузова, несвойственный данной модели.

Пока разработчики не раскрывают никаких подробностей относительно готовящейся новинки, однако специалисты уверены, что внедорожник Mercedes G-Class 4×4 Squared сможет привлечь к себе высокое внимание.



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