 

Опубликован тизер нового спорткара Lexus F-Sport

17.02.2021, 10:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Японский бренд Lexus опубликовал официальный тизер, посвященный новой спортивной модели Lexus F-Sport.

Данный экземпляр до настоящего времени удерживается в тайне, однако ранее инсайдеры озвучили некоторые особенности автомобиля. В частности, данная модель имеет крышку багажника из углеволокна, что отразилось на массе кузова. Под капотом F-Sport применен 5-литровый бензиновый двигатель, но его отдача пока остается засекреченной.

Примечательно, премиальная марка намерена в наступившем году выпустить три модели, которые получат приставку F, свидетельствующую о серьезных доработках. Вместе с тем ранее уже состоялся выход спорткара с мотором 3,5 литра с мощностью 311 л.с.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / В РФ изменили правила комплектации автомобильных аптечек

27.01 / Слесаря Шереметьево задержали после «шутки» о взрывном устройстве

15.07 / Зеленский 16 июля представит фракции “Слуги народа” кандидата на пост главы НБУ

20.10 / Goldman Sachs выплатит США 2,8 млрд долларов за скандал с фондом 1MDB

19.10 / В МИД назвали бездоказательными заявления США о «российских» кибератаках

29.06 / Трижды проголосовавшей в Израиле россиянке пригрозили уголовным делом

26.06 / Полиция оценила заявление вдовы сына Хрущева о его смерти

19.09 / Познер назвал единственную причину, почему Запад вводит санкции против России

18.07 / В Москве нашли мертвой популярную блогершу

11.08 / Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска