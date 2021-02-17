Опубликован тизер нового спорткара Lexus F-Sport

17.02.2021, 10:22, Новости дня

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Японский бренд Lexus опубликовал официальный тизер, посвященный новой спортивной модели Lexus F-Sport.

Данный экземпляр до настоящего времени удерживается в тайне, однако ранее инсайдеры озвучили некоторые особенности автомобиля. В частности, данная модель имеет крышку багажника из углеволокна, что отразилось на массе кузова. Под капотом F-Sport применен 5-литровый бензиновый двигатель, но его отдача пока остается засекреченной.

Примечательно, премиальная марка намерена в наступившем году выпустить три модели, которые получат приставку F, свидетельствующую о серьезных доработках. Вместе с тем ранее уже состоялся выход спорткара с мотором 3,5 литра с мощностью 311 л.с.