“Они очень-очень счастливы!” Звезды “Игры престолов” Харрингтон и Лесли стали родителями

17.02.2021, 10:18, Новости дня

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Британские актеры Кит Харрингтон и актриса Роуз Лесли стали родителями. Об этом 16 февраля сообщило издание E!News.

Представитель Харрингтона подтвердил E! News, что у пары родился мальчик.

“Они очень-очень счастливы!” – сказал он.

Дату рождения, параметры и имя новорожденного представитель актера раскрывать не стал.

Кит Харрингтон и Роуз Лесли познакомились в 2012 году на съемках “Игры престолов”. Лесли два сезона исполняла роль Игрит. Харрингтон появился во всех семи сезонах сериала, а его персонаж, Джон Сноу, стал одним из главных. Актеры скрывали свои отношения, но в 2016 году подтвердили роман официально.

Они узаконили отношения в июне 2018 года

О беременности Лесли стало известно в сентябре 2020 года.

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