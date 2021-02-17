 

220 млн грн за “небольшую тюрьму”. Минюст выставил на продажу Ирпенский исправительный центр

17.02.2021, 10:18, Новости дня
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Ирпенский исправительный центр №132 выставили на аукцион. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в Facebook вечером 16 февраля. 

“Если кто имеет лишних 220 млн грн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome. 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие нового тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. 30% – пополнит государственный бюджет”, – написал министр. 

Он отметил, что это первый объект, который Минюст планирует продать в рамках “большой распродажи тюрем”. 

На сайте Фонда госимущества указано, что 220 млн грн – стартовая цена тюрьмы. Заявки для участия в аукционе можно подать в течение 26 дней. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1356985281348857&id=100011121947008

В Минюсте сообщали, что Ирпенский исправительный центр №132 прекратил работу в 2019 году. Это объект, который расположен в центре поселка городского типа Коцюбинское менее чем в 3 км от Киева. Площадь земельного участка – 8,3 га, общая площадь построек – 28,14 тыс. м². В министерстве ожидают, что тюрьмой заинтересуется большое количество инвесторов. 

В Украине функционирует 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов. В декабре 2020 года Малюська сообщил, что приватизировать в 2021 году планируют “минимум четыре тюрьмы”. Всего ведомство намерено выставить на продажу 35 “законсервированных” исправительных учреждений. 

Глава Минюста говорил, что его ведомство не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%. На продажу выставят закрытые пенитенциарные учреждения, за вырученные деньги хотят построить современные учреждения. Закрытых тюрем в Украине 27.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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