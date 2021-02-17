 

МИД: Американские санкции не помешают достроить «Северный поток – 2»

17.02.2021, 10:10, Новости дня
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Проект «Северный поток – 2» будет реализован, этому не помешают американские санкции, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он добавил, что в Москве уже «сбились со счету», оценивая объемы санкционных мер в отношении РФ со стороны США.

Рябков выразил уверенность, что «Северный поток – 2» будет достроен, и здесь нам не помешают никакие американские санкции», передает РИА «Новости». Он добавил, что в Москве уже «сбились со счету», оценивая объемы санкционных мер в отношении РФ со стороны США.

«Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше», – сказал замглавы МИД.

Ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2».

До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».

В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.



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