Загадочные четырехпалые следы на машине до сих пор не нашли логического объяснения

17.02.2021, 9:39, Разное

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Странные отпечатки ступней ног, у которых было всего 4 пальца и которые были маленькими, словно их оставил ребенок, были обнаружены на покрытой изморозью машине, всю ночь простоявшей рядом с частным домом в английской глубинке.

Утром в начале января 2021 года жительница городка Гримсби (Великобритания) обнаружила на своем автомобиле, припаркованном рядом с домом, странные следы, которые могли появиться лишь ночью.

Следы выглядели так, словно их оставил маленький ребенок, вот только пальцев на них было всего четыре. В месте следов изморозь слегка подтаяла, значит их оставил некто или нечто, что выделяло тепло.

По словам Алисии Смит – владелицы автомобиля, она и ее муж всю ночь спокойно спали и не видели и не слышали за окнами своего дома ничего подозрительного.

Следы покрывали лишь лобовое стекло и частично крышу автомобиля. Алисия говорит, что никогда не видела ничего подобного и она также не знает, мог ли кто-то из их соседей или друзей попробовать таким странным образом подшутить на нею.

За прошедшие полтора месяца эта история так и не получила никакого продолжения. Если тут и существовал какой-то загадочный шутник, то он так и не признался в своем розыгрыше.

"Отпечатки странной формы и у них всего по четыре пальца. Я не уверена в том, что это мог быть какой-то ребенок, зачем ему зимой ходить босиком по нашей машине в такой мороз?", – рассуждает Алисия.

Когда фотографии со странными отпечатками были выложены в сеть, многие комментаторы начали обсуждать их. Самой популярной версией было, что это какое-то демоническое существо, вроде того, что оставило отпечатки копыт на крышах и тропинках английских домов в 1855 году.

Другие же склонялись к версии, что это просто розыгрыш и что такие отпечатки, если постараться, можно оставить с помощью особым образом загнутых пальцев на ладони.