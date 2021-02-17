Российский врач Алиева перечислила связанные с изжогой заболевания

17.02.2021, 9:32, Разное

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Российский врач Зухра Алиева пояснила о заболеваниях, на которые может указывать изжога. Этот симптом является одним из самых неприятных, он появляется по разным причинам.

В основном изжога дает о себе знать в области груди, наблюдается боль, фиксируется затрудненное дыхание. Дискомфорт появляется из-за нарушения режима питания или же развития заболеваний ЖКТ. Нередко изжога становится следствием вредных привычек: курения и распития спиртного, люди, жалующиеся на этот симптом, скорее всего, питаются жирными, острыми и слишком пряными продуктами, в их рационе присутствуют цитрусовые, шоколад, сладкие газированные напитки.

Человек испытывает изжогу из-за лишнего веса, ношения слишком тесной одежды. Дискомфортные ощущения начинают беспокоить его, когда тело находится в горизонтальном положении, причинами являются нервозность и стресс, употребление ряда препаратов. На изжогу часто жалуются и беременные женщины в следствие давления плода на внутренние органы и изменения гормонального фона.

Симптом может указывать на следующие болезни: гастрит, хронический панкреатит, холецистит, язвенное поражение желудка, дисфункция желчных путей, диафрагмальная грыжа, недостаточность желудочной кардии. Причину изжоги способен выявить только врач после проведения обследования. Если симптом связан с питанием, то лечение не требуется, а достаточно простой смены рациона.

Источник: aif.ru