Участникам «Дом-2» не заплатят за ожидание возобновления съемок в феврале

17.02.2021, 9:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Участникам проекта «Дом-2» не заплатят за ожидание съемок в феврале. Такой информацией с журналистами поделился Никита Уманский. На Поляне оставались 14 участников скандального реалити, но их 16 февраля попросили переехать за ее пределы и ожидать старта рабочего процесса в другом месте.

Возлюбленная Никиты Уманского Анастасия Паршина через несколько недель станет мамой. Она с трудом принимает все эти перемены. Полтора месяца участники абсолютно не понимали, что будет дальше. Поскольку Паршина и так планировала уходить в декрет, она и ее избранник заранее нашли двухкомнатную квартиру недалеко от съемочной площадки.

Всем остальным участникам предстоит за короткое время нейти себе жилье. По словам Уманского, присутствует легкая паника, поскольку заработная плата была перечислена только за январь. За первые две недели февраля оплаты не предвидится. Будущий отец не сидел без дела, пытаясь заработать вне проекта. Сейчас Уманскому очень грустно, поскольку на периметре участники веселились и дружили, все надеялись, что будет сниматься в шоу нового формата. Молодой человек не исключает, что уже не вернется на проект, если организаторы позовут его с Анастасией Паршиной назад. В социальных сетях у пары присутствует огромное количество подписчиков, поэтому бывшие герои реалити надеются зарабатывать посредством своих аккаунтов.