Елена Степаненко испугала поклонников своим похудением

17.02.2021, 9:32, Разное

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Поклонников Елены Степаненко беспокоит тот факт, что телеведущая продолжает худеть. Если ранее они радовались и восхищались постройневшей фигурой, то сейчас просят ее остановиться.

Недавно на своей странице в Instagram Елена Степаненко опубликовала совместный фотоснимок с Марией Порошиной, ставшей гостьей ток-шоу «Еще не вечер!». Подписчики телеведущей удивились тому, насколько сильно помолодела знаменитость. Они назвали ее сильной женщиной, дающей стимул развиваться.

Однако некоторые поклонники, наоборот, призвали Елену Степаненко прекратить худеть. По их словам, сейчас телеведущая выглядит не стройной, а измученной. Они опасаются, что у знаменитости из-за жесткой диеты могут произойти проблемы со здоровьем.

Источник: radiokp.ru