Как у испанского фермера отросла отрезанная нога

17.02.2021, 9:34, Разное

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В Испании это событие называют Чудом Каланды (Miracle of Calanda) и считают полностью подлинным. Произошло это в 1640 году и было описано в нескольких документах, а также подтверждено словами многочисленных очевидцев.

В конце июля 1637 года 20-летний Мигель Пеллисер – фермерский разнорабочий из городка Каланда, области Арагон, Испания, ехал по дороге на телеге, запряженной мулом. Было жарко, парень устал и его склонило в сон.

В какой-то момент он покачнулся и упал с телеги прямо под переднее колесо, которое через мгновение проехало по его правой ноге, сломав большеберцовую кость.

Кричащего от боли Мигеля подобрали селяне и увезли в ближайшую больницу в Валенсию. Однако там Мигель по сути просто пять дней пролежал на кровати и помощи ему почти не оказывали. После этого он обозлился и решил отправиться в больницу Богородицы Столпной, в Сарагосе, где, как он считал, его действительно вылечат.

Это путешествие, длиной в 300 км, заняло у него около 50 дней (!) и когда он наконец прибыл в клинику Богородицы Столпной, врачам пришлось лишь констатировать, что нога Мигеля находится в крайне запущенном состоянии и что уже началась гангрена.

В середине октября 1640 года два опытных хирурга Хуан де Эстанга и Диего Милларуэло ампутировали правую ногу Мигеля Пеллисера чуть ниже колена. Чтобы облегчить боль, пациенту были прописаны различные алкогольные и наркосодержащие напитки, однако Мигель все равно сильно мучился и страдал до слез.

"В своих мучениях этот молодой человек призывал Богородицу Столпную, непрестанно и с большим рвением", – рассказывали очевидцы.

Отрезанную ногу Мигеля похоронили на больничном кладбище как часть христианского тела, как следовало по тем обычаям, а обрубок был тщательно прижжен раскаленным железом.

Далее, в ожидании, когда обрубок ноги окончательно заживет, Мигель Пеллисер пролежал в больнице несколько месяцев, до весны 1638 года, пока ему не выдали костыли и не выпроводили из палаты.

Следующие два года Мигель занимался лишь попрошайничеством в Сарагосе, так как теперь не мог работать на ферме, как раньше, а больше ничего не умел делать. Ему разрешили стоять возле храма Богоматери Столпной и многие жители города часто видели этого одноногого калеку с протянутой рукой.

Время от времени Мигель возвращался в больницу к хирургу де Эстангу, чтобы он осматривал его обрубок и лечил от воспалений или иных неприятных последствий ампутации.

Каждый вечер Мигель заходил в храм Богородицы Столпной и просил у работников храма немного масла из лампад, чтобы втирать его в обрубок своей правой ноги. Он был убежден, что храмовое масло священно и оно поможет унять боль и заживить раны.

В начале 1640 года Мигелю стало совсем тяжело и он принял решение уехать из Сарагосы в дом своих родителей. Он приехал к ним в начале марта, немного отлежался, а потом снова начал попрошайничать, так как по прежнему не мог работать в поле. Многие местные жители в те недели лично видели, что у Мигеля Пеллисера действительно вместо правой ноги был лишь половинчатый обрубок.

А в конце марта произошло нечто очень странное и невероятное.

Поздним вечером 29 марта 1640 года Мигель Пеллисер вернулся в родительский дом с попрошайничества и лег спать на временной кровати, стоящей в спальне его родителей. Обычно он спал в другой комнате на своей кровати, но в те дни его родители пустили на время в дом солдата военного гарнизона Каланды и он занял комнату Мигеля.

Когда Мигель заснул, было около 10 часов вечера и в спальне никого, кроме него, не было.

Примерно через полчаса в спальню зашла мать Мигеля и застыла от шока на месте, когда увидела, что из-под одеяла на временной кровати торчат две полноценные и на вид полностью здоровые ноги. Женщина выбежала и позвала своего мужа, который на ее зов зашел в спальню и увидел то же самое.

Поначалу отец Мигеля подумал, что это лежит солдат, который спутал комнаты и лег не на той кровати. Но когда он начал будить человека на кровати, то увидел, что это действительно его сын Мигель.

Мигель спал очень глубоким сном и проснулся лишь через несколько минут после того, как отец и мать начали активно тормошить его. И когда он открыл глаза, еще не успев дать родителям рассказать о том, что они увидели, он начал говорить, что видел сейчас чудесный сон, в котором он находился в храме Богородицы Столпной и растирал обрубок своей правой ноги лампадным маслом, как делал это много раз ранее.

Когда он увидел, что у него снова две здоровые ноги и что это ему не грезится, то тут же поверил, что Богородица Столпная совершила чудо. Его мать и отец тоже говорили о святом чуде.

Тем же вечером родители Мигеля рассказали обо всем своим соседям, а те другим соседям. В дом Пеллисеров повалили толпы любопытных зевак, которые своими глазами увидели, что слухи реальны. Уже на следующее утро о свершившемся знала вся округа и в дом Пеллисеров пришел местный судья с двумя уважаемыми врачами. Они осмотрели ногу Мигеля, убедились, что все так, как есть, а потом составили отчет, который немедленно отправили властям.

1 апреля в Вербное воскресенье факт "чудесного отрастания ноги калеки" был подтвержден приходским священником Доном Марко Сегуром из Масалеона, который специально прибыл в Каланду, захватив с собой королевского нотариуса Мигеля Андреу.

25 апреля полностью здоровый Мигель Пеллисер на своих двух рабочих ногах отправился в Сарагосу с родителями, чтобы лично поблагодарить Богородицу Столпную за свое выздоровление. Вместе с ними шла еще целая толпа людей, которые ранее видели Мигеля одноногим и теперь видели его с двумя ногами.

По запросу городских властей было инициировано официальное расследование, чтобы установить достоверность происшедшего. Судебное разбирательство под председательством городского архиепископа началось 5 июня и длилось около года. Все слушания были публичными. Выступили двадцать четыре свидетеля, выбранные как наиболее заслуживающие доверия из большого числа людей, знавших Мигеля Пеллисера, как из Каланды, так и из Сарагосы.

27 апреля 1641 года архиепископ Сарагосы вынес приговор о подлинности чуда. В конце года Пеллисера пригласили в королевский двор в Мадриде, где король Филипп IV преклонил колени перед ним и поцеловал его отросшую ногу. Записи тех лет также показывают, что восстановленная нога была такой же, как и та, которая была ампутирована два с половиной года назад, поскольку ее можно было повторно идентифицировать по синякам и шрамам, которые были на ней до ампутации.

Кроме того, яма на кладбище больницы Сарагосы, в которой после ампутации была закопана отрезанная нога, была раскопана и обнаружена пустой.

Уже в наше время случай отрастания ноги Мигеля Пеллисера был тщательно изучен Ландино Кугола – главным хирургом Веронского университета по реплантации конечностей (пришивание отрезанных рук и ног). Он выяснил, что сразу после "отрастания" нога Мигеля на вид была холодной, твердой и синеватой, с крепко сжатыми пальцами. В полную силу она заработала лишь через несколько дней.

Кроме того, Кугола выяснил, что нога изначально была на несколько сантиметров короче, по всей видимости из-за потери костной ткани, но примерно через три месяца она восстановила свою первоначальную длину.

По словам Куголы, все это полностью соответствует нормальному развитию после реплантации ноги, то есть как если бы нечто вытащило отрезанную ногу из могилы, вернуло ее в здоровое состояние и ускоренно "пришило" к месту ампутации, после чего нога мгновенно зажила.

Конечно, скептики тоже высказывали свое мнение о данном историческом инциденте. По их теории на самом деле Мигель Пеллисер отказался от ампутации гангренозной ноги, так как решил играть роль калеки, посудив, что заработок попрошайничеством будет прибыльнее, чем изнурительная работа в поле.

Якобы Мигель так аккуратно и изощренно привязывал голень правой ноги к бедру, что на вид это выглядело как нога после ампутации.

Однако версию скептиков развенчивают многочисленные документы тех лет, среди которых протокол допроса двух хирургов Хуана де Эстанги и Диего Милларуэло, которые подтвердили, что реально отрезали ногу. Их слова под присягой подтвердили помощник хирурга и надзиратель больницы в Сарагосе.

Прожил Мигель, к сожалению, после чуда всего несколько лет, скончавшись по неназванным причинам в 1647 году. В наши дни в Каланде можно посетить дом-музей, посвященный Мигелю Пеллисеру, где выставлены различные вещи той эпохи и документы, которые подтверждают реальность чуда.