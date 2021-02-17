Компания BMW отзывает с рынка Китая 71 неисправный автомобиль

17.02.2021, 9:31, Новости дня

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Немецкая марка BMW объявила об отзыве 71 автомобиля с рынка Китая.

Данная ситуация напрямую связана с обнаруженным дефектом в подушкам безопасности, встроенных в кресла автомобиля. Более того, отзывная компания относится к моделям 425i и 430i, которые поступили на рынок в период с 16 июля по 2 декабря минувшего года. Основная проблема заключается в том, что подушки безопасности могут сработать с некоторой задержкой, что грозит серьезными травмами для пассажиров.

Для исправления обнаруженного дефекта специалистам понадобится обновить встроенное программное обеспечение во всех неисправных экземплярах. В компании указали, что все доработки будут осуществляться за счет производителя марки BMW.