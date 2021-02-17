 

Peugeot презентовала модель e-Rifter

17.02.2021, 9:30, Новости дня
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Известный французский бренд Peugeot официально представит публике обновленную модель Peugeot e-Rifter.

В частности, данный экземпляр является электрической модификацией ранее представленного автомобиля. Известно, что электрокар оснащается единственным электрическим мотором, который привод в движение переднюю ось. Кроме того, мощность силового агрегата достигает 136 л.с. Модель обладает запасом хода на электрической тяге порядка 280 километров, а предельная скорость составит 135 км в час.

По внешнему виду e-Rifter практически не отличается от базовой версии с бензиновым мотором. Однако покупатели имеют возможность приобрести автомобиль с 5-7-местным салоном. Уже ко второй половине 2021 года электрокар поступит в продажу.



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