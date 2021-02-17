 

В Украине за сутки зафиксировали более 4 тыс. случаев COVID-19

17.02.2021, 9:26, Новости дня
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За сутки 16 февраля в Украине подтвердили 4286 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook. 

Среди новых заболевших 304 ребенка и 329 медработников. За последние сутки госпитализировали 2330 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровело от болезни 5927 пациентов, умерло – 147. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях, а также в Киеве (366), написал Степанов. 

За сутки 15 февраля в Украине зафиксировали 3143 случая инфицирования (тестов было тоже меньше). 

По данным министра, за последние 24 часа в Украине сделали более 64,8 тыс. тестов на коронавирус: 25 782 – методом ПЦР, 16 647 ИФА-тестов и 22 413 экспресс-тестов на антиген. 

С начала пандемии в Украине сделали почти 6,6 млн ПЦР-тестов, подтвердили 1,28 млн случаев инфицирования, выздоровело 1,13 млн человек, умерло 24 689 пациентов. 

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/876287982914198

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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