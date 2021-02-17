В США создадут комиссию для расследования нападения на Капитолий

17.02.2021, 9:26, Новости дня

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила 15 февраля, что американские законодатели создадут внешнюю независимую комиссию для изучения подробностей атаки на Капитолий 6 января сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа, отмечает Reuters.

В письме к законодателям Пелоси заявила, что комиссия будет создана по образцу аналогичной комиссии, созванной после нападения 11 сентября 2001 года. Она также подчеркнула, что комиссия рассмотрит “факты и причины, связанные с подготовкой и ответными действиями полиции Капитолия Соединенных Штатов и других федеральных, государственных и местных правоохранительных органов”.

Пелоси поручила отставному генерал-лейтенанту армии США Расселу Оноре оценить потребности в безопасности Капитолия после нападения. Основываясь на его промежуточных выводах, она сказала, что Конгресс должен выделить дополнительные средства, “чтобы обеспечить безопасность членов и безопасность Капитолия”.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции. Более чем 200 участникам штурма предъявили обвинения, отмечает Reuters.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

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