Мнение: Вернет ли Байден Сирию?

17.02.2021, 9:18, Разное

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С 2011 года в Сирии изменилось многое. Сегодня, согласитесь, после работы ВКС РФ, да и в целом, России – сложно себе представить, что там когда-то рубили головы, было царство бармалеев, друг Эрдоган вывозил нефть сотнями бензовозов, которые образовывали фактически живой такой нефтепровод тире муравейник.

А потом был Трамп с его ударами по Сирии. Лично я прекрасно помню, как волновался. Но раз за разом – а все это нам показывали в прямом эфире, дедушка больше понтовался. Что, кстати, как оказалось и видно сегодня – делало ему честь.

Ведь, вспоминайте, в первый раз США ударили громко – но оказались, разбомбили два сарая. А, во второй раз, так вообще – «Томагавки» летали очень-очень низенько, англичане отстрелялись за несколько сотен километров, чтобы не дай бог не входить в зону действия ПВО РФ, а французы, зайки, всем сказали, что пальнули – но даже и не пытались этого сделать. Кстати, несколько «Томагавков» тогда же успокоили наши системы РЭБ – инженеры «Ростеха» были очень довольны, получив новые игрушки.

Да, честно сказать, и у Обамы – тоже были одни красные линии. Не многие вспомнят, как наши корабли встали между американскими и берегом и у 44-го президента сразу возникло просветление в уму. Плюс, это Россия участвовала в уничтожении химического оружия Сирии. О чем не любят вспоминать «западные партнеры» – пытаясь раз за разом обвинить Асада в… нет, не в нападении на свой народ, а в дебилизме. Америка – страна престарелых президентов, комиксов и замерзших ветряков в Тексасе – но об этом в другом материале.

Так вот, сегодня просто все из-за той самой моей любимой проклятой путинской стабильности многие уже забыли, все что перечислено. Стала обыденностью работа ВКС РФ, ушли в учебники операции по освобождению сирийских городов, стали легендами наши героически погибшие парни. А плановая работа МИД РФ снова воспринимается как рутина, плюс строители прекрасной России будущего по-прежнему бухтят – что им кроме айфона и трусиков, причем без разделения на «мальчиков» и «девочек» – ничего не надо.

Однако, конечно, надо помнить, что хотя Трамп реально и испортил малину Пентагону, опять же, забывчивым напомню, что Штаты не стесняются даже говорить, что они охраняют «свою нефть» – на территории Сирии – армейское лобби звездно-полосатых партнеров не сдается.

Все тому же 45-му президенту США тупо врали о выводе войск из Сирийской Арабской Республики, о чем позже даже с гордостью говорили его экс-советники – это к вопросу об исключительной американской эффективности, про которую все время рассказывают хоть Алексей Кудрин, хоть Григорий Явлинский.

А деда Байден… деда Байден ястреб – он должен нести демократию по всему миру, плюс, у него дома такой бардак, что спасти демократов в идеале должна бы маленькая победоносная война. Правда, хрен бы знал, где на нее теперь брать ресурсы – как бы базы в Сирии у РФ намекают, что прогулка легкой не будет. Хотя, спонсирование террористов – это любимая забава Пентагона и ЦРУ, ВКС РФ постоянно продолжают что-то разматывать в сирийской пустыне.

Так что, вполне возможно, нас ждет новая серия работы наших парней на дальних подступах. При том, что даже сейчас МИД РФ продолжает и продолжает незаметную, но очень важную дипломатическую деятельность, а в Астане и Сочи, заметьте – не в Женеве – проходят и проходят различные мероприятия.

Но скажут, скажут, что это США сверхдержава добра, а мы тут торгуем оружием и смертью! Ужасная шутка получилась, с учетом вечно молодых президентов и кандидатов в президенты Сияющего Града на Холме. Ужасно веселая, я бы сказал. Деда Горби подтвердит – он Байдена еще молодым видел.

p.s. А еще много-много украинских экспертов волновались, что Израилю, кто подставил наш самолет под удар наших же ПВО – пофигу на С-400 и дескать, скоро Путина размотают. Как там прошло, напомните, пожалуйста, кто-нибудь?

Счастья вам.

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