В России могут подорожать куриные яйца и мясо птицы

17.02.2021, 9:08, Разное

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Торговые сети уже получили предложение производителей пересмотреть некоторые условия договоров. Изготовители пожаловались на стремительное распространение птичьего гриппа, значительное сокращение поголовья, а также подорожание корма. Якобы именно поэтому рационально повысить цены на продукты: яйца и мясо курицы.

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что последние несколько лет розничная цена мяса птицы практически оставалась неизменной. При этом два года подряд себестоимость продукции увеличивалась. Например, в 2020-м – на 20-25%.

Стоит отметить, что в течение пяти лет цены на свинину также стабильны. Однако производители пока не видят смысла увеличивать стоимость данного вида мяса. Генеральный директор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев подчеркнул: в течение года прирост объема производства составит 5%.

Также он пояснил, что сейчас покупать полтуши оптом гораздо дешевле, чем в середине прошлого или позапрошлого года. В настоящий момент цены на этот продукт держатся на уровне тех, что были в конце 2020-го, пишет LIFE.