 

В России могут подорожать куриные яйца и мясо птицы

17.02.2021, 9:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Торговые сети уже получили предложение производителей пересмотреть некоторые условия договоров. Изготовители пожаловались на стремительное распространение птичьего гриппа, значительное сокращение поголовья, а также подорожание корма. Якобы именно поэтому рационально повысить цены на продукты: яйца и мясо курицы.

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что последние несколько лет розничная цена мяса птицы практически оставалась неизменной. При этом два года подряд себестоимость продукции увеличивалась. Например, в 2020-м – на 20-25%.

Стоит отметить, что в течение пяти лет цены на свинину также стабильны. Однако производители пока не видят смысла увеличивать стоимость данного вида мяса. Генеральный директор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев подчеркнул: в течение года прирост объема производства составит 5%.

Также он пояснил, что сейчас покупать полтуши оптом гораздо дешевле, чем в середине прошлого или позапрошлого года. В настоящий момент цены на этот продукт держатся на уровне тех, что были в конце 2020-го, пишет LIFE.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / 5 экологичных брендов, на которые стоит обратить внимание

28.12 / Жириновский назвал главных претендентов на пост президента России

07.08 / Мнение: «Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

21.01 / Сергей Соседов оценил возможность Моргенштерна стать участником Евровидения

20.11 / Сожительница погибшего из-за ДТП с Ефремовым водителя признана потерпевшей

03.11 / «Растолстевший» после второй «волны» коронавируса Воля рассмешил поклонников

05.12 / Власть везде свиней найдет

26.07 / В мире: Почему враги Лукашенко бегут от него в Москву?

01.02 / Академик РАН объяснил необходимость спешки в освоении Луны

05.09 / Мнение: Карта, склеенная скотчем…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска