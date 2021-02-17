 

Политолог Карбалевич: на Всебеларусском народном собрании обсуждалась главная проблема Лукашенко – как удержать власть

17.02.2021, 9:08, Разное
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Политическая обстановка в Белоруссии кардинально обострилась после августа 2020 года. Логично, что нынешнее VI Всебеларусское народное собрание из-за этого в значительной степени отличалось от предыдущих аналогичных форумов.

Политолог Валерий Карбалевич объяснил, откуда взялся повышенный интерес общественности к мероприятию. По мнению эксперта, у народа были определенные ожидания касательно того, что Александр Лукашенко обнародует на ВНС свои планы по реформам.

Свою роль сыграла и пропаганда, отметил Карбалевич. Рекламная кампания форума была развернута властями на полную катушку. Чего стоят одни лишь баннеры, которыми был увешан весь Минск.

При этом, по мнению политолога, организаторы прекрасно понимали, что поддержка ВНС со стороны гражданского общества крайне мала. Вероятно, это стало главной причиной, по которому власти не стали имитировать народное представительство на мероприятии.

Карбалевич считает, что главный и одновременно с этим абсурдный момент состоит в том, что на Всебелорусском народном собрании как раз не было белорусского народа. Эксперт заявил, что на форуме собрались чиновники разных мастей, чтобы обсудить главную проблему Александра Лукашенко – как удержать власть.



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