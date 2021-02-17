Прилучный после развода с Муцениеце потерял миллионы рублей

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17.02.2021, 8:38, Разное
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После развода с Агатой Муцениеце актер Павел Прилучный лишился миллионов рублей и выставил на продажу свой загородный дом. При этом причина финансовых неудач кроется не в бракоразводном процессе, а рискованных вложениях и отсутствии съемок.
До пандемии коронавируса съемочный день Павла Прилучного мог стоить 500 000 рублей. Благодаря таким гонорарам актер мог позволить себе купить загородный дом, из которого он позднее выгнал Агату Муцениеце с детьми. Когда денег ему стало не хватать, то он сам съехал оттуда и выставил дом на продажу. Оценил артист его в 180 млн рублей, но покупатели пока не объявились.

Друзья Павла Прилучного отмечают, что тот еще даже не погасил долги за покупку старого дома. Кроме того, он должен выплатить 10 миллионов за два автомобиля. Сейчас актер в основном живет у друзей. Денег они у него не требуют, но их у него сейчас совсем не осталось. А оставшиеся 100 млн рублей он вложил в новый бизнес, но тот пока прибыли никакой не приносит.

Источник: www.kp.ru



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