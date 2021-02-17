Найдены способные жить в атмосфере Марса организмы

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17.02.2021, 8:22, Новости дня
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Ученые Бременского университета в Германии нашли микроорганизмы, которые могут расти и развиваться в условиях марсианской атмосферы, следует из статьи в журнале Frontiers in Microbiology.

Как отмечается в научной работе, на основе цианобактерий или сине-зеленых водорослей можно создать системы жизнеобеспечения для людей, которые будут жить на поверхности Марса, передает РИА «Новости».

Ученые обнаружили, что цианобактерии могут поддерживать жизнедеятельность, используя газы марсианской атмосферы в качестве источника углерода и кислорода, несмотря на низкое давление. Сине-зеленые водоросли размножались в воде с взвесью марсианской пыли, что дает возможность использовать их в качестве корма для других живых организмов. Кроме того, цианобактерии производят кислород в качестве побочного продукта фотосинтеза.

Для эксперимента ученые разработали биореактор Atmos, поддерживающий условия, приближенные к марсианским.

Для эксперимента команда выбрала вид азотфиксирующих цианобактерий Anabaena sp. PCC 7938, которому, по результатам предварительных испытаний, с наибольшей вероятностью подойдут «марсианские» условия. Хотя бактерии лучше росли на питательной среде, исследователи также наблюдали рост на марсианском реголите. Затем ученые высушили культуру Anabaena sp. и успешно применили его как субстрат для выращивания гетеротрофной бактерии E. coli W.

Исследователи предположили, что газы из атмосферы Марса при давлении, равном примерно 10% атмосферного давления Земли, приведенного к уровню моря, будут подходить для фотобиореакторных модулей систем жизнеобеспечения на основе цианобактерий, а открытие ученых в дальнейшем позволит значительно улучшить эти системы.

Ранее ученые рассказали, что марсианская вода, образуемая изо льда и атмосферного пара, непригодна для живых существ, так как солевой раствор Красной планеты может существовать в стабильном состоянии всего несколько часов.



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