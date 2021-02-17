Дело о халатности возбудили после истязания матерью ребенка-инвалида в Красноярском крае
17.02.2021, 8:22,
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Прокуратура в связи инцидентом с истязанием ребенка-инвалида в Красноярском крае внесла представления главе Назаровского района и начальнику районной полиции, возбуждено дело о халатности, сообщили в надзорном ведомстве.
По факту истязания ребенка проведена проверка. Выяснилось, что органы системы профилактики Назаровского района не приняли своевременные меры по защите прав и законных интересов проживающих в семье малолетних детей, передает РИА «Новости».
Указывается, что в результате бездействия работников органов системы профилактики ребенок стал жертвой физического насилия со стороны матери.
«В связи с выявленными нарушениями законодательства об опеке и попечительстве, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратура главе администрации Назаровского района и начальнику МО МВД «Назаровский» внесла представления», – заявили в прокуратуре.
Материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.
«По материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 («Халатность»)», – отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторагодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор.
По некоторым данным следствия, женщина избивала и морила голодом своего ребенка. Соседи рассказали правоохранительным органам, что подозреваемая и ее сожитель злоупотребляли алкоголем и вели асоциальный образ жизни, о чем сообщалось полиции.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова решила проконтролировать расследование данного дела.
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