Дело о халатности возбудили после истязания матерью ребенка-инвалида в Красноярском крае

17.02.2021, 8:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прокуратура в связи инцидентом с истязанием ребенка-инвалида в Красноярском крае внесла представления главе Назаровского района и начальнику районной полиции, возбуждено дело о халатности, сообщили в надзорном ведомстве.

По факту истязания ребенка проведена проверка. Выяснилось, что органы системы профилактики Назаровского района не приняли своевременные меры по защите прав и законных интересов проживающих в семье малолетних детей, передает РИА «Новости».

Указывается, что в результате бездействия работников органов системы профилактики ребенок стал жертвой физического насилия со стороны матери.

«В связи с выявленными нарушениями законодательства об опеке и попечительстве, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратура главе администрации Назаровского района и начальнику МО МВД «Назаровский» внесла представления», – заявили в прокуратуре.

Материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.

«По материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 («Халатность»)», – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторагодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор.

По некоторым данным следствия, женщина избивала и морила голодом своего ребенка. Соседи рассказали правоохранительным органам, что подозреваемая и ее сожитель злоупотребляли алкоголем и вели асоциальный образ жизни, о чем сообщалось полиции.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова решила проконтролировать расследование данного дела.