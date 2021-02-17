 

Уволенный Дмитрий Шепелев продолжает расписывать день по минутам

17.02.2021, 7:44, Разное
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Российский телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что после увольнения с телеканала ТНТ его день продолжает оставаться расписанным по минутам. Из-за плотного графика отдохнуть с семьей он может только после семи часов вечера.
Ранее Дмитрий Шепелев был ведущим программы «Ты как я». Но телеканалу ТНТ не понравились низкие рейтинги ток-шоу, поэтому его руководство решило свернуть проект. После увольнения о своей работе телеведущий ничего не рассказывал, но в Instagram он написал подписчикам, что у него слишком плотный график.

Каждый день телеведущий просыпается в шесть утра, поскольку именно он отвозит сына Платона в школу. Затем он занимается спортом, уделяет время работе и деловым встречам. В итоге освободиться ему удается только к семи часам вечера. После этого он старается не брать телефон в руки, чтобы уделить время семье и детям.

Источник: teleprogramma.pro



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