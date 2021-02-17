 

Байден назвал сроки нормализации ситуации с коронавирусом в США

17.02.2021, 7:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года, сообщил президент страны Джо Байден на встрече с общественностью в Милуоки.

В ходе ответа на соответствующий вопрос президент США отметил, что для улучшения ситуации в стране необходимо достичь такого положения дел, когда большинство людей либо пройдут вакцинацию, либо выработают антитела к коронавирусу. «Если это сработает, <…> то к Рождеству мы уже будем находиться совсем в других условиях, нежели чем сегодня. Я думаю, что через год будет значительно меньше людей, которым нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию», – передает ТАСС слова Байдена.

Он добавил, что каждый желающий американец сможет вакцинироваться от нового коронавируса только к концу июля. «К концу июля у нас будет более 600 млн доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать каждого», – сказал он. Байден отметил, что за первые недели в офисе его администрации удалось добиться значительного увеличения производства вакцины. «К концу мая у нас будет 400 млн доз вакцины, а к концу июля – 600 млн», – сказал он.

Президент США указал также на успехи в развитии инфраструктуры вакцинирования. «Другой проблемой, когда я только занял пост, были люди, которые могли бы эти прививки делать. Мы достигли значительных успехов в увеличении их количества, – продолжил он. – Я издал указ, позволяющий привлекать к этой работе медиков и медсестер на пенсии, мы привлекли около 1 тыс. военных, задействовали Национальную гвардию и тем самым значительно увеличили это количество. К тому же, мы значительно расширили количество мест, где можно сделать прививку».

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США в целом зарегистрировано более 27,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 486332 человека. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / “Слуга народа” сегодня проведет праймериз для выбора кандидата на пост мэра Киева – нардеп

15.11 / Путин призвал Алиева сохранить христианские храмы в Нагорном Карабахе – Кремль

14.09 / Верховная Рада 18 сентября планирует рассмотреть проект госбюджета на 2021 год

29.12 / Российские военные получили легкие ранения при нападении боевиков в Сирии

01.08 / Трамп намерен запретить TikTok в США

23.10 / Собянин объявил о скидках на поездки в метро вне часа пик

07.01 / “Размораживаем улыбки”. Дан Балан позировал на фото с куском льда

14.07 / Специалисты рассказали о функциях, которые мозг выполняет во время сна

14.10 / Россия ставит антирекорды

30.11 / В ряде областей Украины ожидается мокрый снег с дождем и гололед

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска