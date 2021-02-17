Разработан стандарт общих требований к пунктам временного размещения

17.02.2021, 7:28, Новости дня

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В РФ впервые разработан национальный стандарт общих требований к пунктам временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации.

Стандарт вступит в силу с 1 июня. Он «устанавливает классификацию, основные требования» к ПВР. Стандарт касается «ПВР на базе палаточных городков (полевых лагерей) и модульных зданий», но не ПВР на базе общественных зданий и сооружений (школ, общежитий, гостиниц), передает ТАСС.

Устанавливаются категории, время развертывания и сроки возведения ПВР. В частности, для ПВР вместимостью до 250 человек на это отводится не более суток, для ПВР средней вместимости (до 1 тыс. человек) – не более двух, для ПВР большой вместимости (свыше 1 тыс. человек) – трех суток.

Введены санитарно-гигиенические нормативы (например, количество туалетов, душевых и умывальников), установлено требование о необходимости создания резервов продуктов питания и питьевой воды. ГОСТ также определяет нормативы резервов материальных ресурсов и выдачи продовольствия, одежды, белья и обуви, предметов первой необходимости пострадавшим. Определены нормы пожарной безопасности.

Национальный стандарт общих требований к пунктам временного размещения населения разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.