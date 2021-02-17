Никульников из «Цыгана» чуть не утонул в водовороте

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17.02.2021, 6:50, Разное
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Российский актер из киноленты «Цыган» Алексей Никульников признался, что ему удалось спастись в детстве от водоворота. Тогда он лишился речи, но все же остался жив.
О чудесном спасении Никульников пояснил Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». В 7-летнем возрасте актер с друзьями отправился купаться на речку. Внезапно в ней образовался водоворот, в который будущего артиста начало затягивать. Позднее он узнал, что там была расположена водяная мельница.

Когда один из его друзей увидел, что он тонет, то попытался спасти его, но сам был затянут водоворотом. По словам Никульникова, он не помнит, как ему удалось выбраться, но из-за шока актер начал заикаться так, что ему не удавалось даже одного слова произнести.

Об инциденте знала лишь тетя Алексея Никульникова. Она отвезла его к знахарке. Та для возвращения речи долго отчитывала мальчика и «отливала его воском». После этого он заговорил. А родители так и не узнали, что их сына чуть не затянул водоворот. Сам актер после этого случая пошел в секцию плавания.

Источник: riafan.ru



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