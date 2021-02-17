 

В РФ предлагают хранить деньги прямо на смартфонах

17.02.2021, 6:48, Новости дня
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Работающие на территории РФ операторы мобильной связи расширяют возможности своих платежных сервисов. Последняя новость: они создают специальные электронные кошельки, на которых пользователи смогут хранить свои деньги.

Получается, что россияне смогут носить деньги прямо в мобильном телефоне и с него расплачиваться за разные товары и услуги, поясняют эксперты. Первыми компаниями, заявившими о таком намерении, стали «Билайн» и «Мегафон».

Также рассматривается возможность обеспечения безналичных платежей при помощи умных часов. В банках поддерживают такую инициативу, называя ее не только инновационной и удобной, но и безопасной. Мобильные кошельки составят конкуренцию своим «собратьям» из интернет-сервисов.



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