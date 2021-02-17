 

Apple оформил патент на дисплей с переменной частотой

17.02.2021, 6:48, Новости дня
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Представители компании Apple сообщили, что закончили разработку экранов для смартфонов с переменной частотой обновления картинки и даже уже оформили патент на свою инновацию.

По данным компании максимальный показатель здесь будет составлять 240 Гц. Но по желанию пользователя его можно уменьшить.

Вообще-то кино на пленке демонстрирует на порядок меньше кадров в секунду, напоминают специалисты. Высокая частота современных экранов, конечно же, обеспечивает высококачественное изображение. Однако, чем она выше, тем больше потребление энергии. Поэтому частоту в будущих устройствах можно будет уменьшить даже в четыре раза. Когда же вам необходимо, например, запустить онлайн-игрушку, просто включите режим максимальной частоты.



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