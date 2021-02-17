 

Мнение: С 2016-го года выдано более 655 000 паспортов ДНР

17.02.2021, 6:46, Разное
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С марта 2016-го года паспорта ДНР получили 655 091 житель республики (на 1 марта в Республике числилось 2 250 000 жителей http://glavstat.govdnr.ru/pdf/naselenie/chisl_naselenie_0320.pdf)
С начала 2021-го года выдали еще 36 371 паспорт.

Ценность паспорта ДНР неуклонно растет, так как он необходим для получения российского гражданства и является своеобразным дополнительным фильтром. На конец января паспорта РФ получили уже более 400 000 жителей Донбасса.

"Осетино-абхазская" концентрация российских паспортов ожидается к 2022-2023 годам при текущих темпах выдачи, которые объективно сдерживаются бюрократическим трением. В силу очевидных тенденций на Украине, нет никаких причин останавливать или тормозить этот процесс, который будет связан с попытками увести ситуацию от Карабахского к Осетино-Абхазскому сценарии после провала планов слепить из Донбасса еще одно Приднестровье.

Источник: Colonel Cassad



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