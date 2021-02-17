В ОС Windows 10 для ноутбуков добавили новую функцию

17.02.2021, 5:54, Новости дня

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В сети появилась инсайдерская информация о новых возможностях операционной системы Windows 10, предназначенной для установки на ноутбуки. В частности, там появится детальная статистика о состоянии заряда батареи и расходе электроэнергии.

Для получения статистики нужно всего лишь зайти в раздел «Настройки», поясняют специалисты. В нем можно включить предложенный новый инструмент.

Информация может быть отображена в виде графиков с указанием приложений и операций на компьютере, которые потребовали наибольшего расхода электроэнергии и привели к скорейшему разряду аккумуляторной батареи. Однако пока еще неизвестно, когда разработчик введет данную функцию в стандартную сборку операционной системы.