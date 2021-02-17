Мнение: Наступление хуситов на Мариб. 13-15.02.2021

17.02.2021, 5:52, Разное

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Наступление хуситов на Мариб. 13-15.02.2021

За последние дни силы «Ансар Аллах» прорвали оборону хадистов в районе поселка Аз-Зур, павшего после боя 15 февраля. Им удалось прорваться к Джабаль аль Балак и выйти к западному берегу озера Аль-Сайед. Хадисты быстро сдали важнейший оборонительный рубеж, представлявший последнюю крупную естественную преграду к северу от плотины — за ней уже начинаются многочисленные фермы к юго-западу от столицы. Стремительный темп наступления, который спустя неделю операции помог хуситам достичь серьезных оперативных успехов, отражается и в пропаганде атакующих сил. Они уверенно заявляют, что через несколько дней их войска подойдут к Марибу.

На данный момент бои развиваются к северу от Марибской плотины, к югу от озера Аль-Сайед и в районе Джабаль аль Балак. Местные жители массово бегут в столицу Мариба: населенные пункты, находящиеся в полосе наступления хуситов, подвергаются обстрелам с обеих сторон, а также авиаударам саудовской коалиции.

Утром 16 февраля боевые действия шли в 9 километрах от юго-западных окраин Мариба. Восточная часть Марибской плотины все еще удерживается войсками хадистов и «Аль-Ислах», хотя авангард хуситов подошел к западной части плотины. Сейчас хуситы занимают районы, где их не было с 2015 года.

Кроме того, хуситы наступают по асфальтовой дороге к юго-востоку от Талат-аль-Хамра, которая ведет непосредственно в сам Мариб. Здесь хадисты медленно отходят на восток.

С северо-запада от столицы силы «Ансар Аллах» пытаются пробиться через горные районы к Тадавину, где развернута саудовская военная база — она ранее уже подвергалась ударам баллистических ракет и БПЛА. Здесь темпы наступления у хуситов достаточно низкие: хадисты пока удерживают оборону, предпринимая локальные контратаки к северу от Мариба. Их цель — помешать хуситам осуществить глубокий обходной маневр через пустыню, с помощью которого они могли бы обойти основные узлы обороны на северо-западе, а то и выйти к главной дороге снабжения Мариба.

Стоит также отметить важную деталь. Хуситы ведут акцентированное наступление из провинции Аль-Джавф к трассе Мариб — Аль-Катан. 14 февраля они взяли высоту Надхуд. Войска хадистов и «Аль-Ислах» отошли к высотам Алам и Аль-Абьяд, которые являются последним естественным препятствием, прикрывающим трассу с северо-запада. В случае потери этих позиций перед хуситами откроется голая пустыня, по которой в Мариб поступает помощь из Саудовской Аравии и Восточного Йемена. Легкая пехота на тачанках сможет без труда прорваться к основной трассе снабжения всей Марибской группировки.

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В целом на 16 февраля можно констатировать следующее:

Оперативный кризис в районе Мариба нарастает;

Ситуация для войск Хади и «Аль-Ислах» неуклонно ухудшается;

Целостность фронта к западу от Мариба нарушена, лишь ввод резервов позволяет предотвратить его развал;

Существует непосредственная угроза прорыва хуситов к южным окраинам столицы провинции;

Существует непосредственная угроза прорыва хуситов к южной и западной дорогам в Мариб;

Важнейшее значение для всего хода боевых действий будут иметь бои в районе Марибской плотины. Если хадистам не удастся остановить здесь хуситов, то уже в 20-х числах февраля те могут перейти непосредственно к окраинам города.

Специально для РИА ФАН

https://riafan.ru/1388819-proryv-v-maribe-khadisty-medlenno-sdayut-pozicii – полностью материал по ссылке

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