Мнение: О личной трусости вождя

17.02.2021, 5:46, Разное

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Говорят, невысокие люди испытывают «комплекс Наполеона», оттого и становятся диктаторами. Но настоящий Наполеон Бонапарт отличался завидной личной смелостью. Он многажды рисковал жизнью в боях, не показывая никаких признаков страха. В одном из сражений под ним убили третьего коня, а сам он был ранен в бедро пикой. Но продолжил вести войска. И солдаты его обожали.

А вот Иосиф Сталин всю жизнь панически боялся покушений. Поговаривают также, что когда 22 июня 1941 года рано утром растерянные соратники пришли к нему с вопросом «Что делать?», вождь народов… спрятался от них. Подумал, что его сейчас арестовывать будут.

Нынешний российский президент Владимир #Путин…

…тоже боится, похоже. Нынешняя пандемия CoVID-19 показывает это с беспощадной наглядностью.

Речь даже не о пресловутом бункере, где глава государства укрывается в добровольном затворничестве уже почти год. Не о двухнедельных карантинах, которые должны выдерживать те, кто идут к нему на личный приём и даже на пресс-конференцию. При желании, это можно рассматривать как простую #безопасность. Но вот отношение к вакцинации от #коронавирус­а…

В декабре Владимир Путин публично отказался поставить себе укол «Спутника V» под предлогом того, что этот препарат ещё не одобрен для людей его возрастной категории. Но пообещал вакцинироваться при первой возможности. Через две недели Минздрав России официально одобрил применение ГамКовидВак для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации, а власти стали всячески стимулировать пожилых к прививке. Далее президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что национальный лидер «будет прививаться – он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», но сообщит об этом сам.

Прошло почти два месяца. И Владимир Путин сообщил, что… пока прививаться не планирует. Якобы у него есть прививочный план: он откладывает вакцинацию от ковида из-за прививок от гриппа и пневмококка. Вот только в России, как и в других странах, вакцинация от этих инфекций обычно проводится в октябре-ноябре, а не в феврале. По мнению многих, кто слышали его высказывания, хозяин Кремля просто ищет предлог, чтобы не прививаться, так как не доверяет российской вакцине на 100%.

И всё это происходит на фоне того, как возрастных россиян буквально гонят на прививочные пункты, а лидеры других стран вакцинируются в первых рядах, чтобы показать пример населению. Джо #Байден, к слову, сделал себе укол ещё в прошлом году…

А Владимир Путин, рассказывавший как-то, что его родная дочь поставила себе «Спутник» одной из первых и, значит, вакцина полностью безопасна, получается… просто трусит?

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