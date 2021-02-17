В Совфеде одобрили лишение свободы до 15 лет за склонение в Сети к употреблению наркотиков

17.02.2021, 5:40, Новости дня

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Комитет Совфеда по законодательству одобрил проект закона о 15 годах лишения свободы за склонение в интернете к употреблению наркотических веществ.

Проект предполагает изменения в статье 230 Уголовного кодекса и в статье 151 Уголовно-процессуального кодекса, передает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, уголовная ответственность устанавливается за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

За подобное нарушение наказание будет составлять до 10 лет лишения свободы. В случае, если употребление наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, то наказание может составлять от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Совет Федерации займется рассмотрением проекта закона 17 февраля.

В РФ с 1 февраля соцсети обязали самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой.