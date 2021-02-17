Разработчик «Сармата» запатентовал облик ракет для полетов к Луне и Марсу

17.02.2021, 5:40, Новости дня

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Государственный ракетный центр имени Макеева (входит в Роскосмос) зарегистрировал в Роспатенте облик линейки ракет-носителей для пусков к Луне и Марсу.

Речь идет о многоразовых ракетах. В максимальной версии грузоподъемность должна превышать уровень Saturn V, самой грузоподъемной из уже созданных. Saturn V использовали для осуществления пилотируемых миссий на Луну. Линейка центра имени Макеева включает ракеты грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту 53 тонн, 106 тонн и 160 тонн, передает РИА «Новости».

В пояснении к патенту указывается, что «приведенные данные» демонстрируют «возможность использования предложенных ракет» для «исследования планет Солнечной системы, в частности Луны и Марса». Запускать их предлагается с космодрома Восточный. В ракетах предлагается использование кислородно-керосиновых двигателей РД-171МВ и кислородно-водородных РД-0120 (оба типа использовались в советской сверхтяжелой ракете «Энергия»).

Напомним, сейчас в мире эксплуатируется только одна ракета сверхтяжелого класса – Falcon Heavy (США). К сверхтяжелым относятся ракеты грузоподъемностью около и выше 100 тонн.

Государственный ракетный центр имени Макеева – разработчик межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и баллистической ракеты подлодок «Синева».