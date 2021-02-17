Трамп обвинил лидера республиканцев в Сенате США в связях с Китаем

17.02.2021, 5:40, Новости дня

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Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл уничтожает ее и вредит стране, сообщил экс-глава американского государства Дональд Трамп.

По мнению Трампа, «партия никогда не сможет быть уважаемой и сильной», пока ее возглавляют такие «лидеры», как Макконнелл, у которого нет политической интуиции, мудрости, умения. Трамп осудил Макконнелла за приверженность «политике статус-кво». Бывший президент винит его в том, что республиканцы потеряли большинство в Сенате, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что Макконнелл «умолял» поддержать его кандидатуру на выборах в Кентукки в 2020 году, но «быстро обо всем забывает». Экс-президент сказал, что жалеет о согласии помочь Макконнеллу, который теперь «уничтожает республиканскую сторону в Сенате и тем самым серьезно вредит стране».

Трамп также обвинил Макконнелла в том, что у его семьи большие вклады в китайские активы. Именно поэтому Макконнелл не противится «экономической и военной угрозе Китая», считает бывший хозяин Белого дома. По мнению Трампа, «Митч – мрачный, угрюмый, не улыбающийся политический наемник, и если сенаторы-республиканцы останутся с ним, они никогда больше не выиграют».

Напомним, Макконнелл выразил уверенность, что Трамп несет ответственность за штурм Капитолия, несмотря на оправдательный вердикт в рамках импичмента.