Представлен гибридный самолет с вертикальным взлетом

17.02.2021, 5:00, Новости дня

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Свою новую разработку представила французская компания Ascendance, показавшая самолет с вертикальным взлетом, оснащенный силовыми агрегатами на гибридной тяге.

Напомним, что та же самая компания раньше создала действующую модель электрического самолета, на котором был пересечен Ла-Манш. Нынешняя модель может взлетать и садиться на тесной площадке так же, как вертолет.

Гибридный самолет, в целом повторяет тот же тип тяги, который используется в гибридных автомобилях. По словам экспертов, разработчик пытался существенно уменьшить объем вредных выбросов от авиадвигателей, понимая, что чисто электрический самолет пока не способен долго продержаться в воздухе и поднимать большие грузы. В данном случае экономия топлива должна составлять не менее 50%.