 

Мнение: Крылатый тризуб

17.02.2021, 4:58, Разное
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Настало время офигительных историй.

"Среди трофеев, которые достались повстанцам УПА в бою с немцами, был также самолет, который они подбили возле села Болохив. Немецкий летчик сумел посадить его на ровном поле и убежал.
Повстанцы затащили самолет в лес. Нашелся и летчик, который отремонтировал аппарат, заправил топливом и летая над районом, раскидывал листовки. Люди удивлялись, видя на крыльях тризубы". Из книги краеведа Михайла Бориса "Гомін волі".
На фото: "Истребитель Мессершмит -109 с тризубом, который в 1944 году использовался для разбрасывания листовок около города Долина

https://www.facebook.com/photo?fbid=4063194313712606&set=a.783668934998510 – цинк

Нашелся и самолет, и летчик, и топливо, и комплектующие, и взлетно-посадочная полоса. И все в лесу в секретном схроне.

Источник: Colonel Cassad



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