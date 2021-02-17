Мнение: По ходу дела. Худеющий

17.02.2021, 4:54, Разное

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Краткая ремарка по поводу моего “похудения” – а то, я смотрю, люди спрашивают. На самом деле писать сводки в ежедневном и даже еженедельном режиме считаю бессмысленным – это процесс по определению неторопливый, тут как в известном анекдоте:

– Мужчина, уступите место беременной женщине!

– Да что-то по вам не заметно, что вы беременная…

– А что ж вы хотите – чтобы через полчаса уже было заметно?!

Вот так оно и с худением. Поэтому я с самого начала наметил первый отчет не раньше марта, раз уж начал еще в январе. Но! Несмотря на всего три недели реализации методики, кое-что могу отметить уже сейчас: не только улучшилось самочувствие, но и, что уж совсем странно, откуда-то появилась ЭНЕРГИЯ! Просто стал чувствовать себя бодрее – вплоть до того, что ни с того, ни с сего вдруг пошел и полностью вымыл кухню. И не просто: в процессе еще и отдраил старый любимый чайник – дело, которое я всё откладывал последние полгода. А там только на него работы – минут на 40. Теперь вот стоит, сияет – глазам больно.

Определенно стало лучше с давлением; я его, естественно, не мерял и не меряю – но в последний год определенно стал чувствовать, когда цифры приближались к двум сотням (собственно, поэтому и не мерял – чтоб зря не расстраиваться; только если супружница допечет – и всегда сбывались худшие опасения). А тут – нету! Субъективно, во всяком случае. Сон – прекрасно.

И все это – только лишь первые три недели Эксперимента. Неплохо, я считаю. Особенно учитывая, что я не придерживаюсь никаких диет, ем что хочу, и перестал морочить себе голову физическими упражнениями – ибо, как уже давно показано и доказано, упражнения не могут в принципе работать на сброс веса, они для другого.

Естественно, памятуя о печальной судьбе Романа Трахтенберга, никаких специальных химических веществ я в свой организм тоже не ввожу. Пока, словом, все идет по плану (но не без подводных камней – эксперимент все же!) Подробнее – в марте!