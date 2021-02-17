 

Джулиани перестал представлять Трампа в судах

17.02.2021, 4:46, Новости дня
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Экс-мэр Нью-Йорка адвокат Руди Джулиани больше не представляет бывшего президента США Дональда Трампа «в каких-либо юридических вопросах», сообщил представитель Трампа Джейсон Миллер.

Джулиани был наиболее известным членом команды юристов Трампа, которая пыталась добиться пересмотра итогов президентских выборов в США. В судах Трамп и его сторонники потерпели более полусотни поражений и лишь раз одержали победу, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.



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