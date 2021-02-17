 

Израильтяне были уличены в незаконной продаже современного оружия неназванной азиатской стране

17.02.2021, 4:16, Разное
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By Hana Levi Julian – 30 Shevat 5781 – February 11, 2021 

Photo Credit: courtesy, Israel Police

В производственном цехе подозреваемых изъята ракета

Группа граждан Израиля, в том числе некоторые бывшие сотрудники оборонных  предприятий, обвиняются в разработке, производстве, испытании, и продаже современного оружия иностранному клиенту в Азии,  по словам представителей службы безопасности,  – противнику Соединенных Штатов.

«В последние месяцы, в рамках совместного расследования Службой общей безопасности (GSS / Shin Bet), Lahav 433, полиции Израиля  и  Malamav (отвечает за безопасность в  оборонных организациях),  при содействии экономического департамента государственной прокуратуры, в  отношении  более 20 граждан Израиля, в том числе представителей оборонной промышленности, были  проведены  следственные мероприятия.  Они проводились в связи с подозрениями   в совершении преступлений против безопасности государства, нарушениях закона о надзоре за экспортом оружия, отмывании денег и сопутствующих  экономических преступлениях. .

В рамках расследования СОБ стало известно, что подозреваемые занимались незаконной разработкой, производством, испытанием и продажей крылатых ракет (барражирующих боеприпасов) для  неназванной   страны в Азии.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые получали инструкции от элементов, связанных с этой страной, значительные денежные средства, а также другие бенефиты.

Расследование СОБ показало, что между подозреваемыми и элементами из страны в  Азии поддерживалась секретная связь  с  целью сокрытия  конечного покупателя  ракет.

В ходе расследования был  получен обнаружен значительный объем информации о методах работы иностранных элементов по отношению к израильтянам, в том числе об использовании методов сокрытия и секретности при проведении транзакций и перемещении товаров.

Испытание ракеты, которая предположительно предлагалась к продаже израильскими подозреваемыми, было запечатлено на видео, опубликованном в четверг для публикации израильской полицией. На видео показан эксперимент по запуску ракет, который проводится в центре страны, недалеко от жилых кварталов.

Изъятое оборудование  для   связи и навигации в полевых условиях

Во время испытаний в  полевых условиях,  проводившихся подозреваемыми  в центре страны была  изъята аппаратура  связи и навигации. В производственном цехе подозреваемых также была конфискована ракета.

Оборудование связи изъятое  в поле

Среди  двух десятков израильтян, подозреваемых в причастности к этому делу  были сотрудники предприятий  оборонной промышленности. С банковского счета самого высокопоставленного подозреваемого  полиция изъяла 3 миллиона  израильских шекелей,   в то же время пока  неизвестно, выплачивались ли другие суммы  и  кому. Также неясно, удалось ли группе поставить полностью разработанный продукт неназванной стране-заказчику, сообщает Ynet .

На большинство  деталей дела, включая название страны-получателя, наложен запрет  на  разглашение. Аресты проводились секретно, обвинения предъявил судья, который сам является ветераном вооруженных сил, он  назвал обвинения «чрезвычайно серьезными», и указал  на огромное количество доказательств, собранных следователями.

«Этот случай иллюстрирует потенциальный ущерб национальной безопасности, связанный с транзакциями, проводимыми израильскими гражданами по отношению к иностранным сторонам, включая опасения, что эта технология может распространиться на страны, враждебные Израилю», – говорится в заявлении ШАБАК. .

«Материалы расследования недавно переданы на рассмотрение в экономический  отдел прокуратуры. На   разглашение  других подробностей расследования и личности подозреваемых наложен судебный запрет».

Первые слушания  начнутся в ближайшее время.



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