Израильтяне были уличены в незаконной продаже современного оружия неназванной азиатской стране

17.02.2021, 4:16, Разное

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By Hana Levi Julian – 30 Shevat 5781 – February 11, 2021

Photo Credit: courtesy, Israel Police

В производственном цехе подозреваемых изъята ракета

Группа граждан Израиля, в том числе некоторые бывшие сотрудники оборонных предприятий, обвиняются в разработке, производстве, испытании, и продаже современного оружия иностранному клиенту в Азии, по словам представителей службы безопасности, – противнику Соединенных Штатов.

«В последние месяцы, в рамках совместного расследования Службой общей безопасности (GSS / Shin Bet), Lahav 433, полиции Израиля и Malamav (отвечает за безопасность в оборонных организациях), при содействии экономического департамента государственной прокуратуры, в отношении более 20 граждан Израиля, в том числе представителей оборонной промышленности, были проведены следственные мероприятия. Они проводились в связи с подозрениями в совершении преступлений против безопасности государства, нарушениях закона о надзоре за экспортом оружия, отмывании денег и сопутствующих экономических преступлениях. .

В рамках расследования СОБ стало известно, что подозреваемые занимались незаконной разработкой, производством, испытанием и продажей крылатых ракет (барражирующих боеприпасов) для неназванной страны в Азии.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые получали инструкции от элементов, связанных с этой страной, значительные денежные средства, а также другие бенефиты.

Расследование СОБ показало, что между подозреваемыми и элементами из страны в Азии поддерживалась секретная связь с целью сокрытия конечного покупателя ракет.

В ходе расследования был получен обнаружен значительный объем информации о методах работы иностранных элементов по отношению к израильтянам, в том числе об использовании методов сокрытия и секретности при проведении транзакций и перемещении товаров.

Испытание ракеты, которая предположительно предлагалась к продаже израильскими подозреваемыми, было запечатлено на видео, опубликованном в четверг для публикации израильской полицией. На видео показан эксперимент по запуску ракет, который проводится в центре страны, недалеко от жилых кварталов.

Изъятое оборудование для связи и навигации в полевых условиях

Во время испытаний в полевых условиях, проводившихся подозреваемыми в центре страны была изъята аппаратура связи и навигации. В производственном цехе подозреваемых также была конфискована ракета.

Оборудование связи изъятое в поле

Среди двух десятков израильтян, подозреваемых в причастности к этому делу были сотрудники предприятий оборонной промышленности. С банковского счета самого высокопоставленного подозреваемого полиция изъяла 3 миллиона израильских шекелей, в то же время пока неизвестно, выплачивались ли другие суммы и кому. Также неясно, удалось ли группе поставить полностью разработанный продукт неназванной стране-заказчику, сообщает Ynet .

На большинство деталей дела, включая название страны-получателя, наложен запрет на разглашение. Аресты проводились секретно, обвинения предъявил судья, который сам является ветераном вооруженных сил, он назвал обвинения «чрезвычайно серьезными», и указал на огромное количество доказательств, собранных следователями.

«Этот случай иллюстрирует потенциальный ущерб национальной безопасности, связанный с транзакциями, проводимыми израильскими гражданами по отношению к иностранным сторонам, включая опасения, что эта технология может распространиться на страны, враждебные Израилю», – говорится в заявлении ШАБАК. .

«Материалы расследования недавно переданы на рассмотрение в экономический отдел прокуратуры. На разглашение других подробностей расследования и личности подозреваемых наложен судебный запрет».

Первые слушания начнутся в ближайшее время.