 

В новом смартфоне Ulefone Armor 11 5G установлена камера ночного видения

17.02.2021, 4:06, Новости дня
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Новая модель защищенного смартфона Armor 10 5G, выпущенная компанией Ulefone, получила уникальное устройство в комплекте. Это специальная камера, обеспечивающая режим ночного видения.

Вести съемку в темноте, а также рассматривать все вокруг при отсутствии дневного света и включенных ламп позволит один из пяти модулей основной камеры.

Также смартфон оснащен модемом для поддержки связи пятого поколения. Здесь 8 Гб оперативной и 256 Гб основной памяти. Диагональ экрана – 6,1 дюйма. Аккумулятор же можно подзаряжать беспроводным устройством мощностью 10 Вт. Емкость батареи составляет 5200 мАч. В данный момент смартфоном управляет операционная система Android 10, но в дальнейшем планируют устанавливать одиннадцатую версию.



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