Твердотельные накопители наконец-то обогнали HDD

17.02.2021, 4:06, Новости дня

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По оценкам аналитического агентства Trendfocus, прошлый год стал переломным на рынке жестких дисков. Твердотельные накопители впервые за всю историю превысили по количеству отгрузок традиционные. Или, как рапортуют эксперты рынка, SSD наконец-то обошли HDD.

Суммарный объем производства твердотельных накопителей во всем мире всего за год увеличился на 50% и составил 207,39 ЭБ. В штуках SSD было отгружено на 20,8% или более 333 миллиона.

А производство HDD за тот же период упало на 18% до 258,81 млн штук. Всего за 2020 год было отгружено накопителей на 1018 ЭБ, что на 13% больше, чем в 2019-м. Однако HDD все еще значительно превосходит SSD по средней емкости. Речь идет о 4 Тб против 670 Гб. Но звездный час твердотельных накопителей еще впереди, считают эксперты.