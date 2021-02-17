Мнение: Реальная Экономика Трубы

17.02.2021, 4:00, Разное

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«Экономика Трубы» – расхожее определение в разговоре о России. Но только совсем уж наивные простецы (коих, впрочем, всегда подавляющее большинство) представляют под этой «трубой» действительно какой-нибудь циклопического вида газо- или нефтепровод из сибирских недр прямиком на Запад, вокруг которого суетятся какие-нибудь чумазые работяги в заляпанных спецовках, а внутри течет или темная жижа, или бесцветный газ, вспыхивают газовые факелы, искрится электросварка и царит бодрый, рабочий мат-перемат.

Все эта грязная механика, конечно же, не имеет никакого отношения к реальной Трубе – той, которая одна определяет не только ситуацию в богоспасаемой РФ, но и положение самой России в мире. Та Труба, о которой толкуют ушлые аналитики – во-первых, направлена в противоположную сторону: не из Сибири на запад, а наоборот – с Запада непосредственно в Кремль. Во-вторых – у этой Трубы нет брутальной вещественности газопровода; она по большей части виртуальна, или, как сказали бы философы прошлого – идеальна. Ну и в-третьих – содержимое: по нашей Трубе в Кремль течет не земляной ресурс, но ВАЛЮТА.

Можно, если хотите, представить себе два краника на этой Трубе: открываешь один – из краника рекой баксы; открываешь второй – лавиной евро. Силу потока можно регулировать – хочешь струйкой, хочешь фонтаном. Важно, что наполнение в Трубе есть всегда. Полноценные евро и доллары являются, понятно, платой Запада за российские природные ресурсы. Но важно то, что отказаться от них владельцы реальной СКВ все равно не могут (хотя и пытаются). Именно поэтому Труба работает всегда и не пересыхает.

В этом и отличие России от других стран «постсоветского пространства». Такой Трубы нет ни у Украины, ни у Белоруссии, не у бедовых республик Средней Азии – за исключением Туркмении, у которой газ. Но у туркмен плоховато с логистикой: с одной стороны у них Китай, который в принципе не любит платить валютой, а на пути в Европу – Россия, так что отчасти доход от продажи туркменского газа все равно заходил в российскую Трубу.

Все российские достижения в повышении уровня жизни и даже все ее хулиганства в мире внешнем –продиктованы наличием этой Трубы. У всех стран Балтии, даже если собрать все три вместе и потом еще умножить на 10 – все равно нет ничего подобного (отчего они и приходят в натуральное запустение, то есть буквально становятся все более безлюдными).

Для нас понимание факта наличия Трубы – повод не только для гордости, но и для некоторой тоски. Потому как при таком гандикапе особенно четко видно, что ничего КРОМЕ у нас по-большому счету нет, а просто гордиться сказочной Трубой – несолидно, все равно как мужику гордиться своим большим членом. Хорошо, конечно, и бабы млеют – но как-то хочется, чтобы было и что-то еще. Не только природного, но и как бы своего собственного креатива. С «чем-то еще» – определенно проблемы… Но это все слишком грустно.



Сонный Джо Байден

Я про этот «Северный поток-2», незатихающий скандал вокруг которого за год с лишним уже изрядно поднадоел. Идет какая-то перманентная истерика: Штаты, наплевав уже вообще на все нормы приличия, из последних сил не дают этот СП2 закончить, давят на Германию – а Германия, которой этот «поток» в буквальном смысле и предназначен, с одной стороны проявляет нехарактерное для себя отчаянное упорство, НЕ ОТКАЗЫВАЯСЬ от СП2… но, с другой стороны, как бы ничем не может помочь Газпрому его наконец доделать.

Дело все больше начинает походить на какую-то грязную коммунальную свару – в которой нет даже ни грамма политики, нет никаких идейных соображений, а на кону одни только бабки. Позиция США проста и цинична: они не хотят, чтобы немцы закупали газ у Газпрома задешево – они хотят, чтобы немцы закупали сжиженный газ у них задорого. Как любил говорить старина Трамп – Америка превыше всего… то есть тьфу – «ничего личного, просто Сделка». А Германия упирается – она банально не хочет платить больше. Для полноты картины надо добавить, что ФРГ и сейчас остается частично оккупированной страной – на ее территории стоят американские войска. Так что особо выкобениваться Ангеле тоже не с руки, факт оккупации она должна иметь в виду (и его тоже наверняка имел в виду старина Трамп, говоря о «сделке»). То есть тут сделка в лучших традициях Америки – немного и под дулом пистолета, как положено.

С другой стороны – как-то все ж трудно себе представить, что США может и впрямь, в случае неуступчивости, дать приказ своему Экспедиционному Корпусу выдвинуться в Берлин, взять в осаду Бундестаг и арестовать Меркель за неподчинение по «русскому газу». Может, Трамп и мог бы на такое пойти, сославшись на «ну я же все равно сумасшедший, ха-ха». Но Байден??

Поэтому я в этой затянувшейся коммунальной склоке не пойму одного: если СП2 так нужен Германии – почему они сами не достроят оставшиеся жалкие 3 км?? У них-то, в отличие от Газпрома, всё есть – и корабли, и персонал. Это же немцы, мать их! Все разрешения давно получены – там ведь загвоздка лишь в том, что Газпрому банально НЕЧЕМ всё доукладывать. И в итоге мы имеем ситуацию, когда Германия и США виртуально вырывают чубы друг у друга, а Газпром там полтора года стоит в покорной позе «чего изволите», но ничего не может сделать. Какого черта?

Я, честно говоря, вообще очень сильно уже сомневаюсь, что нам – в смысле России – этот СП2 вообще нужен. Вывод я делаю на основании того, что Германия, оккупированная США, с пистолетом у виска, все равно из своего партера до сих пор держится за этот «поток». Это ж какие должны быть воистину СКАЗОЧНЫЕ условия прокачки по СП2, чтобы осторожные немцы осмелились так долго перечить своему сюзерену??

А за чей счет сказка? Выбор невелик: очевидно, за счет поставщика, то есть – за счет «Газпрома».

Надо вообще отказываться от СП2. Тут вообще не наша драка. США с ФРГ сцепились – пусть их. Если немцы все ж хотят этот газ – пусть сами достраивают и берут риски на себя.



К.У.Черненко, Генсек КПСС

Истина в том, что хоть с СП2, хоть с СП1 – Россия свой газ продаст, и Труба не оскудеет. Эта зима особенно наглядна: в кои-то веки настоящие холода, в том числе и в Европе – и всё, кранты: «внезапно» оказывается, что вся немецкая «альтернативная энергетика» – все эти ветряки и солнечные батареи – электро- и теплоснабжение попросту НЕ ВЫТЯГИВАЕТ. Думается, что отчасти спасает Германию сейчас… ковидный карантин, из-за которого экономическая жизнь (а значит, и расходы энергии) приостановились. Может, одна из целей европейских «карантинов» (по всей Европе – аккурат с ноября по март) – как раз и состоит в том, чтобы энергии поменьше тратить и зиму кое-как переползти?

Прикол еще в том, что Байден, похоже, вот-вот разрешит Германии закончить «поток». То есть не сам Байден, конечно (нынешний американский през находится ровно в кондициях нашего приснопамятного Константина Устиныча Черненко, поэтому никому ничего «разрешать» не способен). Но люди, которые стоят за Байденом – это не американские «газовики» Трампа. Наоборот – одно из первых решений «Байдена» после въезда в Белый дом – запрет добычи газа на территориях США, сильнейший удар по «газовикам». Финансистам Байдена никакие газовики не нужны – они деньги даже не из трубы получают, они их просто печатают.

Думаю, надо СП2 закрывать со стороны России, типа «достали». И пересматривать условия поставок – что-то они явно слишком выгодные для Европы.