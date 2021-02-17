 

США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2»

17.02.2021, 3:52, Новости дня
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Позиция США относительно газопровода «Северный поток – 2» остается негативной, однако решения о санкциях в отношении проекта будут приниматься после консультаций с союзниками, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«Наша позиция относительно «Северного потока – 2» была ясна и остается неизменной. Президент Байден четко дал понять, что [он считает] «Северный поток – 2» плохой сделкой. <…> Мы продолжаем следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода, если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций. <…> Конечно, мы будем делать все это в координации с нашими союзниками и партнерами, но наша позиция не изменилась», – передает слова Псаки ТАСС.

На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.



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