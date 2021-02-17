Дворкович рассказал о возвращении специалистов из Европы и США в Россию

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17.02.2021, 3:52, Новости дня
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Специалисты, которые ранее переехали в Европу и США, постепенно возвращаются в Россию, сообщил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Он заявил, что «в основном возвращаются из Европы и США». При этом «покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры». Так, «очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб». По словам Дворковича, при таких покупках из-за рубежа российская сторона «всегда нацеливает на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках».

«Сколково» не ограничивает участие иностранных компаний и инвесторов в проектах. Работает программа soft landing («мягкое приземление»), нацеленная на то, чтобы иностранные стартапы могли «адаптироваться к российскому рынку». Как сообщил Дворкович, «десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе и многие стали нашими резидентами», передает РИА «Новости».

Университет Сколтех – крупнейшее направление, которое позволяет привлекать зарубежных специалистов или бывших российских специалистов в Россию. 40% профессоров там – зарубежные профессора, а половина остальных вернулась в Россию из-за рубежа. Кроме того, 20% студентов – иностранцы. Дворкович считает, что «это отличный канал для возвращения коллег в Россию». По его словам, «приехало больше, чем уехало». «То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках», – сообщил он.



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