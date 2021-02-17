Мнение: Ищейка

17.02.2021, 3:32, Разное

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Иногда, читая разборы писем, я вижу, что вы не понимаете каких-то совсем простых вещей.

Я думаю, что объясню это при случае, но вещей таких много, случаев не хватает.

Например сегодня я увидела, что большинство так и не понимают, почему нельзя быть Ищейкой.

Кроме того, что такое следопытство растит фигуру человека и дает ему преимущество, вреда никто почти не видит.

Зато польза многим кажется вполне возможной, как вот этому сегодняшнему автору.

Он узнал, какую книжку на досуге читает дама его сердца, какие овощи она ест на обед, какую йогу на зарядку делает, и отправился к ней как рыцарь вооруженный до зубов информацией.

Многим кажется, что нужна информация, чтобы общение с человеком было интересным. И эту информацию нужно где-то раздобыть, наскрести, разнюхать и разведать.

Никто почти не видит, что вся собранная по углам и щелям информация окажется не только бесполезной, но и вредной.

И дело не в росте фигуры, друзья.

Правило не высовывать нос за черту границ – это священное правило, защитное для вас и стратегически важное.

И информации это тоже касается.

Вы не сможете воспользоваться информацией, которую вы разнюхали и наищеили в щелях и тем более в корзинах с грязным бельем, среди каких-то слухов и сплетен.

Для сбора компромата – еще туда-сюда, хотя тоже можно выпасть из красного поля. А для романтического или дружеского общения и роста вашей значимости такая информация не только бесполезна, но и вредна для вас.

Вам нужна только та информация, которая находится у вас перед носом, на свету, которую человек сам предоставляет вам, сам выкладывает и сам открывает.

В ваших интересах не видеть ничего спрятанного, а если случайно увидели, постараться забыть, чтобы не обнаружить это косвенно при общении. Вот почему в идеале – не знать, не придется врать.

Многие настолько дремучи в теме границ, что эта мысль кажется им шокирующей.

Люди не привыкли к мысли, что информация может быть лишней или вредной.

Но лишним и вредным является все, что вас не касается, что мимо ваших границ.

Начиная общаться, люди выкладывают от себе какую-то информацию, рисуют какой-то образ, делают какие-то заявления. Значимость партнера растет, если он принимает их образ, одобряет его, помогает делать его интересней, красивей, не забывая и о себе информацию тоже открывать и свой образ тоже рисовать. Это и называется общением, сближением, узнаванием.

Как только вы начинаете высказываться не по поводу того, что человек сам вам дает, предлагает и рассказывает, а по поводу того, что вы разведали и узнали в обход него, вы не просто его напрягаете. Вы разрушаете всю игру, как шулер, который демонстративно достает карты из рукава, а не берет из колоды. Кто с ним захочет играть?

Вам как Сокровищу кажется, что человек будет счастлив, узнав, что вы интересовались им, или как Победителю мерещится, что человек будет трепетать от вашего могущества. Но ничего подобного не произойдет, вы просто вгоните человека в скуку или разозлите.

Ищейка всегда хочет сделать из партнера Оправдашку, надеясь таким образом стать ближе. Ищейке кажется, что партнер ждет не дождется, когда к нему кто-нибудь заберется в кишки и заставит отчитываться.

На самом деле любого человека интересует добровольное взаимное сближение. Добровольное – это значит, что он хочет сам решать, что показать вам о себе, а что скрыть. Взаимное – это значит, что в ответ на информацию о себе он хочет получать информацию о вас, или вообще ничего не хочет.

Вы влезаете в жизнь человека как отец Федор за стульями, но думаете, что это “стратегия”.

Контекст вашего общения определяет то, что между вами происходит в настоящем, а не то, что происходит у человека в других местах, с другими людьми или что происходило с ним в прошлом.

Если вы владеете лишней информацией, вам придется следить, как бы не выдать, что вам известно, вот почему этой информацией лучше не владеть. Это плохо повлияет на спонтанность общения, на энергию вашего общения, а значит на динамику вашей значимости.

Но многие простодушные “стратеги” не только вынюхивают информацию, но и вываливают ее. Им кажется, что они будут выглядеть очень внимательными, чуткими, а еще хитрыми и даже роковыми.

– Сегодня в пять утра ты выходила в Сеть. Тебе не спалось?

Сколько в этом романтики? Минус десять. Одна только жажда контроля, ревность и неуверенность в себе.

Ищейка – верная подруга Штурмана, его правая рука.

А Штурман – это тот, кто стремится удушить и подчинить партнера, лишить его спонтанности и свободной воли.

Примерно столько же романтики в более невинном:

– Я читал твои архивы за 16-й год. Интересная ты была девушка…

Сразу запахло НКВД, чувствуете?

Или вот то, что мы сегодня читали в письме:

– Я увидел, что ты три дня назад читала книжку, скачал себе такую же и прочел…

Это сообщает новый знакомый!

О чем это говорит? Что этот несчастный мужчина готов следить за любой незнакомой девушкой, скачивать книги, которые она читает и жадно прочитывать их. Он маньяк или бездельник или то и другое, в любом случае с его головой не все хорошо. А с его личной жизнью и подавно.

Вы подошли к девушке в непринужденной обстановке, увидели у нее книгу, обложкой вверх, прочитали название вслух и спросили ее, как ей книжка. Это в границах!

Обстановка непринужденная, курорт, девушка без пары, в руках книжка, обложку она от вас не прячет, вы прочитали и спросили, это вполне светский вопрос.

Но если вы скажете, что вчера она читала книжку, которая называлась вот так-то и что это за чтиво, ваш вопрос уже будет мимо границ. Даже если вы очень симпатичный мужчина и ей польстит такое внимание, все равно ваш вопрос довольно странный, он говорит о том, что вчера вы хотели, но не решились подойти, приглядывались издалека к названию книги и держали его в голове целые сутки. Вам заняться больше нечем?

Если вы Ищейка, это в первую очередь говорит о том, что вы бездельник, и о том, что у вас очень мало спонтанности, вы что-то такое придумываете, вымучиваете, планируете, вы не можете просто увидеть и спросить, или не спросить и забыть об этом, нет, вы это мусолите и пыхтите, представляя, как зададите свой вопрос через день или три или месяц. Зачем вы позоритесь?

Если у вас есть время копаться в архивах, опрашивать знакомых, разыскивать инфу о человеке по поисковикам, значит у вас нет в жизни более интересного и полезного занятия. И если действительно нет, так скрывайте это хотя бы. А лучше найдите себе дело, у вас не будет времени на Ищейку.

Вести разведку в некоторых ситуациях можно против врагов (и то в этом деле много правил, нарушать которые совсем невыгодно, это лишит вашу позицию силы), но нельзя вести разведку против своих, тем более так откровенно, как делают это Ищейки.

Вы демонстрируете партнеру, что он у вас под колпаком или что вы хотите его взять под колпак. И он естественным образом начинает хотеть держаться от вас подальше. Не потому что боится, а потому что вы – душный дурак.

Приведите примеры, друзья, как Ищейка вредит отношениям.

Не берите ситуацию измен и грядущих разводов, когда партнер уже по сути превратился во врага. Здесь Ищейка тоже вредит, но не так, как она вредит хорошим отношениями. Если плохие отношения Ищейка может сделать хуже, но принести человеку хотя бы сиюминутную выгоду, то хорошие отношения Ищейка разрушает и никакой выгоды не приносит, один вред.

И это касается даже самой благодушной Ищейки, которая хочет “сделать сюрприз”, удивить и обрадовать.

Приведете такие примеры?

Только не путайте Ищейку с нормальной внимательностью. Внимательно смотреть на то, что человек делает, слушать то, о чем он говорит, помнить и учитывать все, что человеку важно – это эмпатия. Эмпатия разворачивается на свету. А Ищейка рыщет там, куда не звали, в тени, в темноте, приходит с фонариком и ищет.

Опишите еще отличия Ищейки от стратега. Стратег может иногда попытаться создать предлог для общения или даже развернуть новое поле для общения. Но чем лучше стратег, тем меньше в этом будет Ищейки. Понимаете, как?