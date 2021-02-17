 

Операционную систему в смартфоне Nokia 8.3 5G обновили до Android 11

17.02.2021, 3:12, Новости дня
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Как сообщили в компании HMD Global, занимающейся выпуском мобильных устройств под брендом Nokia, для модели смартфона 8.3 5G,используемого в России, вышло обновление операционной системы. Теперь ОС будет доведена до уровня Android 11.

Также разработчик сообщает, что следующими обновления получат модели Nokia 8.1, 5.3 и 2.2. Напомним, что упомянутый выше Nokia 8.3 5G предназначен для продажи на рынке Российской Федерации.

Установка обновлений расширит функции смартфонов, отмечают эксперты. В частности, голосовое управление теперь можно будет применять повсеместно. Кроме того, пользователь сможет настраивать одноразовые решения для разных приложений, которые легко отменить в любой момент.



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