Назван самый популярный в Москве подержанный iPhone

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17.02.2021, 3:12, Новости дня
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По словам специалистов, среди смартфонов именно iPhone можно назвать наиболее надежным капиталовложением. По крайней мере, выпущенные под этим брендом мобильники служат достаточно долго, а также их при необходимости можно продать даже после достаточно длительного срока эксплуатации.

Эксперты проанализировали популярность гаджетов Apple на рынке Москвы и Санкт-Петербурга. По их мнению, среди подержанных iPhone чаще всего встречается модель Xs, на долю которой приходится 55% вторичного рынка в сегменте данной торговой марки.

Среди проданных в обеих российских столицах старых «Айфонов» второе место занимает Хs Max. Его доля – 18%. Замыкает же тройку iPhone 11 Pro с результатом 15%. Также эксперты говорят о популярности модели 11 Pro Max (12% рынка).



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