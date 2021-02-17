Назван самый популярный в Москве подержанный iPhone

17.02.2021, 3:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По словам специалистов, среди смартфонов именно iPhone можно назвать наиболее надежным капиталовложением. По крайней мере, выпущенные под этим брендом мобильники служат достаточно долго, а также их при необходимости можно продать даже после достаточно длительного срока эксплуатации.

Эксперты проанализировали популярность гаджетов Apple на рынке Москвы и Санкт-Петербурга. По их мнению, среди подержанных iPhone чаще всего встречается модель Xs, на долю которой приходится 55% вторичного рынка в сегменте данной торговой марки.

Среди проданных в обеих российских столицах старых «Айфонов» второе место занимает Хs Max. Его доля – 18%. Замыкает же тройку iPhone 11 Pro с результатом 15%. Также эксперты говорят о популярности модели 11 Pro Max (12% рынка).